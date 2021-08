Milan Femminile, le convocate di Mister Ganz per lo Zurigo

Ecco le convocate e la probabile formazione del Milan Femminile di Maurizio Ganz per l'esordio in Champions League

Dopo le fatiche della scorsa stagione, il Milan Femminile si è assicurato un posto per i preliminari di Uefa Women's Champions League. Le rossonere di Maurizio Ganz, alla prima partita in assoluto nella più importante competizione del calcio continentale, affronteranno presso il Sportanlage Heerenschürli le colleghe dello Zurigo. Gli elvetici, l'anno scorso, sono arrivate ai sedicesimi di finale. Un avversario di livello e di esperienza per Giacinti e co.