Milan Femminile | Ufficiale l’arrivo di Laia Codina Panedas

La calciatrice spagnola ha già firmato per i rossoneri, a breve si unirà al gruppo e vestirà la maglia rossonera numero 5

Il Milan femminile ha assestato ottimi colpi quest'estate e non sembra intenzionato a fermarsi . Dopo gli importantissimi rinnovi di Vero Boquete e Khristy Grimshaw, i rossoneri continuano a lavorare per assicurarsi degli innesti di calibro internazionale.

Le diavole accolgono un nuovo importante elemento in squadra. Con un comunicato apparso sul sito ufficiale della società, il club di Via Aldo Rossi ha comunicato di aver trovato l’accordo con la società bluagrana per il trasferimento a Milano della calciatrice Laia Codina Panedes . Ecco la nota:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver raggiunto l'accordo con FC Barcelona per il tesseramento di Laia Codina Panedas per la stagione 2021/2022. La calciatrice spagnola, di ruolo difensore e che ha vinto l'Europeo del 2018 con la Nazionale U19, vestirà la maglia rossonera numero 5”.

Laureata campionessa d’Europa under-19 con la sua Spagna nel 2018; nonostante la sua carriera sia agli albori, la giovanissima centrale spagnola ha già fatto parlare di sé: infatti, Codina è considerata un grande prospetto per il Barça, che ha deciso di mandarla un anno in prestito per darle continuità in un club che giocherà anche la Champions League.