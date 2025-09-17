Galliani-Milan, ritorno possibile: le ultime novità

Il futuro di Adriano Galliani potrebbe essere ancora rossonero: ultime notizie sul possibile ritorno al Milan e sul closing del Monza.

Tutto l’ambiente rossonero è ancora in attesa di capire se Adriano Galliani tornerà ad avere un ruolo nel Milan o meno. La questione, aperta qualche tempo fa, ha poi subito un rallentamento, con l’ex AD rossonero attualmente al Monza e impegnato in un passaggio di proprietà ancora in corso.

Gli aggiornamenti di Moretto

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la situazione non sarebbe cambiata e il ritorno di Galliani al Milan sarebbe ancora più che possibile. Ecco la vicenda ricostruita con le sue parole:

“Si sta parlando tanto di un possibile ritorno di Galliani al Milan. In estate c’era stata una stretta di mano, una promessa verbale. Vi ribadisco anche oggi, che mi confermano che l’orientamento è che Adriano Galliani possa tornare al Milan. I segnali che arrivano sono estremamente positivi, lo stesso Galliani ritiene che ci siano tutte le carte necessarie per poter tornare. Capiremo quando poi ci sarà il closing del Monza, che ha ritardato: arriverà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Poi ci si aspetta, che Adriano Galliani possa far ritorno al Milan. L’orientamento non è cambiato”.