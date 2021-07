Laura Codina Panedas a MTV: “Contesto giusto per crescere”

Ecco le prime parole da rossonera di Laura Codina Panedas ai microfoni di Milan Tv.

Dopo l'ingaggio di Laura Giuliani, il Milan Femminile continua a lavorare per provare a giocarsi le proprie carte la prossima stagione. Nella giornata di ieri infatti è arrivata l'ufficialità dell'arrivo in rossonero di Codina Panedes dal Barcellona:

AC Milan è lieto di annunciare di aver raggiunto l'accordo con FC Barcelona per il tesseramento di Laia Codina Panedas per la stagione 2021/2022. La calciatrice spagnola, di ruolo difensore e che ha vinto l'Europeo del 2018 con la Nazionale U19, vestirà la maglia rossonera numero 5 .

Laia Codina Panedas, nella giornata di oggi, è intervenuta ai microfoni di MilanTv per commentare la sua nuova avventura: "Sono molto contenta perché alla fine arrivo in un club con tanta storia, e questo è sempre un aspetto importante. Ho tanta voglia di iniziare la nuova stagione e di raggiungere gli obiettivi prefissati. Voglio crescere come calciatrice e come persona: credo sia il contesto giusto e perfetto per continuare a crescere e arrivare sempre più lontano".