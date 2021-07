Laura Giuliani a MTV: “Entusiasta del progetto. Giacinti valore aggiunto”

Ecco le prime parole da rossonera di Laura Giuliani ai microfoni di MilanTv dopo la firma del suo contratto

"Per me è un'emozione essere qui. Da milanese vestire questi colori fa sempre un effetto particolare, sono veramente entusiasta del progetto: non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. È un progetto emozionante, concreto che pensa al futuro, sono veramente contenta di mettermi alla prova al fianco dei grandi nomi che sono passati anche qua". Inizi così l'intervista di Laura Giuliani , neo portiere del Milan Femminile, ai microfoni di MTV

Sul Milan Femminile - "È una squadra compatta, che corre molto, fisicamente molto prestante, aggressiva su tutti i palloni. Davanti c'è la Giacinti , valore aggiunto di questa squadra, punto di riferimento in cattiveria e dal punto di vista tecnico-tattico; la studiavo particolarmente prima delle partite. A livello di individualità c'è tanta qualità in mezzo al campo e ci sono tutte le carte in regola per fare bene".

Sui suoi obiettivi - "Il fatto di venire qua è uno stimolo grandissimo per me per andare a migliorare determinati aspetti che magari non ho allenato in precedenza, magari avendo delle richieste diverse da parte del mister o della società. Oltretutto credo che qui ci siano tutte le condizioni necessarie per poter far bene. Quando c'è da lavorare mi metto sempre in prima linea".