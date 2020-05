Zoff: “Ripresa Serie A? Basta alibi, il caldo non può essere una scusa”

MILANO – Contattato dai microfoni de ‘Il Mattino’, l’ex portiere della Nazionale Dino Zoff si è espresso in merito alla polemica sorta attorno ai possibili orari delle partite: “Basta con gli alibi, il caldo non può diventare una scusa. I giocatori sono abituati a giocare con ritmi alti, soprattutto per quelli delle nazionali è un falso problema perché sono abituati a giocare grandi tornei durante l’estate. Sento anche troppe polemiche come per gli allenamenti e per i diritti televisivi”.

