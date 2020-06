Zoff: “L’algoritmo è un segnale contro lo sport”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, Dino Zoff, ex portiere della Nazionale Campione del Mondo nel 1982, si è espresso sulla ripresa della stagione e sull’ipotesi che il campionato si concluda attraverso il ricorso ad un algoritmo: “Purtroppo non si poteva accontentare tutti, ma l’importante è riuscire a portare a termine questo campionato, per quanto ormai sia anomalo. Sento parlare di un algoritmo, ma è un segnale contro lo sport. È la classifica maturata sul campo tramite i risultati che rappresenta l’algoritmo unico e inattaccabile”.

