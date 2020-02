Zaccheroni: “Milan, non si può pretendere più di tanto in questo momento”

MILANO – Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, ha fatto il punto della situazione sul Milan in un’intervista concessa ai microfoni di Radio 24: “La tifoseria ha capito che non può pretendere più di tanto in questo momento, infatti prima c’erano più fischi mentre adesso vedo più consapevolezza in tutto l’ambiente. Il Milan deve ancora trovare una sua identità precisa, ma pian piano ci sta riuscendo. Pioli è bravo sul piano tattico, ma la squadra non ha ancora un’idea precisa e una continuità; i risultati sono ancora altalenanti”.



CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live