Zaccheroni: “Il derby di ieri mi ha ricordato quello del 2004”

MILANO – Alberto Zaccheroni, ex allenatore sia del Milan che dell'Inter, ha parlato del derby andato in scena ieri ai microfoni di Radio Anch'io Sport: "L'Inter è stata più protagonista, perché ha vinto facendo una grande rimonta, ma sul piano della prestazione le due squadre si sono divise un tempo per parte. Nel primo molto meglio il Milan, poi grandissima ripresa dei nerazzurri. Questo derby mi ha ricordato quello del 2004: io ero sulla panchina dell'Inter, vincevamo 2-0, sbagliammo un gol clamoroso con Adriano e alla fine perdemmo 3-2".