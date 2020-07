Zaccardo: “Pioli, conferma guadagnata sul campo. Ibra? Spero resti”

MILANO – L’ex difensore rossonero, Cristian Zaccardo, ha parlato di Milan in un’intervista rilasciata a TMW: “Ci sono state tante voci, ma alla fine i giudizi lì da il campo e Pioli ha meritato la conferma. Il Milan è tornato ad essere squadra, l’ambiente sta tornando compatto. Alla base di tutto ci sono i risultati, che danno entusiasmo, forza ed autostima. Pioli lo conosco come un uomo eccezionale, come allenatore lo conosciamo tutti. Sta facendo bene, gli è stato riconosciuto un merito. Ibrahimovic? Da tifoso mi auguro rimanga. Poi ci sono diversi fattori da considerare, come progetto societario ed età del giocatore”.

