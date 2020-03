Yonghong Li: “Giusto fermare il calcio, meglio sopravvalutare che sottovalutare”

MILANO – Il Milan ha deciso di donare una considerevole somma di denaro per dare il proprio contributo nella lotta contro il Coronavirus. L’ex patron rossonero Yonghong Li, tramite Twitter, si è complimentato con il club e con la decisione del Governo di bloccare le manifestazioni sportive: “Ottimo lavoro rossoneri. Un applauso anche ai decisi provvedimenti presi dal premier Conte con il blocco totale. Meglio sopravvalutare che sottovalutare. Difficile credere che la Serie A sia stata sospesa, ma quando le cose vanno male, non vedo l’ora di rivedere il trionfo del Milan!”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...