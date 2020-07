Verso Sampdoria-Milan: i convocati di mister Ranieri

MILANO – Ci siamo quasi, manca poco a Sampdoria-Milan. I blucerchiati a poche ore dal match hanno diramato la lista dei convocati, in vista del match contro i rossoneri.

Tratto dal sito ufficiale della Sampdoria:

Risveglio muscolare mattutino in hotel per la Sampdoria, impegnata questa sera, mercoledì, nella sfida con il Milan al “Ferraris” (calcio d’inizio alle ore 19.30). Terminata la sessione atletica, Claudio Ranieri ha reso nota la lista dei convocati per la gara con i rossoneri.

Elenco. Oltre allo squalificato Morten Thorsby, non saranno della partita anche gli infortunati Felice D’Amico e Albin Ekdal. A seguire l’elenco completo dei 25 blucerchiati scelti dal tecnico per l’ultima gara casalinga della stagione.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley Depaoli, Ferrari, Murru, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Jankto, Léris, Linetty, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez.

