Verso Milan-Cagliari: occasione per Leao dal primo minuto

MILANO – Rafael Leao dal primo minuto. Questa è l’ultima indicazione sulla probabile formazione rossonera, in vista di Milan-Cagliari.

Stefano Pioli quindi si affiderà al giovane portoghese, che avrà il compito di non far rimpiangere il Ante Rebic, che non sarà della partita, causa di una squalifica. Questa potrebbe essere anche una prova generale per i preliminari di Europa League, dato che il croato in ambito europeo ha ancora tre giornate di squalifica da scontare. Leao dovrà convincere il Milan e il suo allenatore, anche se nelle ultime uscite dei rossoneri ha spesso occupato il ruolo di esterno sinistro offensivo, piuttosto che da punta centrale.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live