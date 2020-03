V.D’Amico: “Milan, ingiusto parlare di altri tecnici. A Pioli va data una squadra all’altezza”

MILANO – L’ex calciatore Vincenzo D’Amico, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sul possibile esonero di Stefano Pioli a fine stagione: “Pioli sta lavorando bene e ha un curriculum che non è peggiore di quello di Rangnick. La società però non ha smentito i contatti con Rangnick. Si parla tanto di un nuovo allenatore ma non è corretto questo, soprattutto prima della fine della stagione. Inoltre attualmente Pioli ha giocatori non da Milan, eccetto Zlatan Ibrahimovic. Diamogli una squadra all’altezza e vediamo cosa riesce a fare”.

