Uefa, Uva: “Lavoriamo per riportare i tifosi allo stadio. D’altronde, se si può andare al cinema…”

MILANO – Il vice presidente dell’Uefa, Michele Uva, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente abruzzese Rete 8 Sport: “Abbiamo tutti vissuto dei mesi durissimi. Ora fortunatamente si sta pian piano tornando alla normalità. La ripresa del calcio è un segnale importante, dei campionati affiliati alla Uefa ne sono ripartiti 41 su 55. Noi abbiamo dato la precedenza proprio ai campionati nazionali: era fondamentale che venissero portati a termine, altrimenti ci sarebbero stati non pochi problemi di carattere non solo sportivo, ma anche economico e sociale. Pubblico negli stadi? Dipende tutto dalla situazione epidemiologica nei vari Paesi. Noi stiamo lavorando affinché i tifosi possano tornare. D’altronde, se si può andare al cinema non capisco perché non si possa andare anche allo stadio, considerando inoltre che si tratta di un luogo all’aperto…”.

