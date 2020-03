Uefa, Uva: “Che il campionato riprenda o no, alla fine dovrà esserci una classifica”

MILANO – In un’intervista concessa ai microfoni di Repubblica, Michele Uva, vicepresidente dell’Uefa, si è espresso sul fatto che alcune squadre italiane spingono affinché il campionato non ricominci: “È una questione di cui dovranno occuparsi Lega di Serie A e la Federcalcio. Noi avevamo il dovere di permettere ai campionati di ripartire annullando l’Europeo; se ci saranno le condizioni penso che ripartiranno. Per il resto, come Uefa, l’unico aspetto che ci interessa direttamente è conoscere entro una data certa, che oggi è il primo giugno ma sarà senz’altro spostata, quali squadre parteciperanno alle coppe europee la prossima stagione. Quindi, che i campionati riprendano o no, alla fine ci servirà in ogni caso una classifica”.

