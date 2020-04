Uefa: “Meglio portare a termine i campionati, ma qualora non fosse possibile…”

MILANO – Nella giornata di oggi il comitato esecutivo dell’Uefa si è riunito per fare il punto della situazione sul calcio europeo. Il desiderio è che tutti i campionati nazionali vengano portati a termine ma, qualora le condizioni e i relativi divieti dei Governi non lo permettessero, la stagione verrebbe per forza di cose annullata. A tal proposito, la stessa Uefa ha diramato un comunicato ufficiale: “Lo scenario ideale, se la situazione pandemica lo permette, è quello di avere le competizioni nazionali attualmente sospese completate, consentendo alle squadre di calcio di qualificarsi per le competizioni UEFA per club in base al merito sportivo”.

Tuttavia, qualora il calcio non riuscisse a ripartire, le rispettive federazioni dovranno stabilire le partecipanti alle prossime competizioni europee in base al merito sportivo emerso in questa stagione, facendo quindi riferimento alle attuali classifiche dei campionati e non alle posizioni nel ranking Uefa.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live