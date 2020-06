Uefa, Ceferin: “Spettatori allo stadio? Difficile, ma le cose cambiano in fretta…”

MILANO – Ad agosto, dopo la chiusura dei campionati nazionali, ricominceranno Champions ed Europa League e, forse, sarà ammesso l’ingresso negli stadi ad un numero ristretto di spettatori. In conferenza stampa ha parlato di questa ipotesi direttamente Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa: “Se dovessi rispondere oggi, direi che non ci sarà pubblico. Ma le cose cambiano velocemente, qualche mese fa non credevamo neanche di poter tornare a giocare. Non abbiamo ancora deciso, vedremo la situazione tra un paio di settimane e decideremo entro la metà di luglio”.

