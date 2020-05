Uefa, Ceferin: “Le regole del fair play finanziario potrebbero cambiare”

MILANO – Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni del ‘Guardian’, il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, si è soffermato anche sul fair play finanziario, che potrebbe mutare in seguito alla pandemia: “Le regole in vigore vanno rispettate e chi non le segue verrà sanzionato, ma ovviamente pensiamo sempre a come migliorarle, adattandoci ai nuovi tempi. Stiamo pensando di apportare alcune modifiche al sistema del fair play finanziario, modernizzandolo e facendo qualcosa in più per accrescere l’equilibrio competitivo dei club. Ad esempio abbiamo in mente l’introduzione di una luxury tax. Tutto ciò però non avverrà a breve. Sono cose a cui potremo pensare in modo più approfondito quando la situazione si sarà calmata, riavvicinandosi alla normalità”.

