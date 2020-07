UEFA, Ceferin: “E’ stato giusto rimandare l’Europeo, abbiamo fatto scelte decisive”

MILANO – Il Presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale del massimo organico calcistico europeo: “Durante l’emergenza per la pandemia abbiamo dovuto occuparci di tutto il calcio, non solo delle competizioni UEFA. Di conseguenza, abbiamo cercato di fare da guida in Europa e credo che ci siamo riusciti con successo. Penso che la scelta di rimandare di un anno l’Europeo sia stata decisiva, perché è stata fatta in una fase abbastanza precoce dell’emergenza. Tutti hanno capito che l’abbiamo fatto per aiutare le federazioni e, ancora una volta, devo sottolineare lo spirito di totale unità e solidarietà che si è formato”.

