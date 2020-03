Udinese, Musso: “Remiamo nella stessa direzione, facciamo ciò che ci viene chiesto”

MILANO – Il portiere dell’Udinese, Juan Musso, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale ufficiale del club friulano, soffermandosi anche sul problema Coronavirus: “Mi rendo conto che per le autorità competenti sia molto difficile prendere decisioni in un periodo di grande emergenza. Bisogna rispettare le decisioni che vengono prese per la nostra salute, remando tutti nella stessa direzione. Anche noi giocatori ovviamente stiamo prendendo le dovute precauzioni. Siamo disposti a fare tutto ciò che ci viene chiesto per far fronte all’emergenza in corso”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...