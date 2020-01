Udinese, Lasagna: “Col Milan grande prestazione, fa male non raccogliere punti”

MILANO – Intervistato da ‘UdineseTonight’, l’attaccante Kevin Lasagna è tornato a parlare della sconfitta rimediata dalla squadra friulana contro il Milan: “Purtroppo fa male non raccogliere punti dopo una prestazione come quella che abbiamo fatto a San Siro. Ci fa onore il fatto di essercela giocata fino alla fine contro un grande avversario. Il Milan, però, ha segnato un gol in più di noi: il calcio è così. Dobbiamo ripartire dalla prestazione, consapevoli delle nostre potenzialità. So che da qui a maggio c’è ancora molta strada da fare, ma continuerò a lavorare sodo insieme a tutti i miei compagni”.