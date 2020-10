Tutto il mercato rossonero: ecco il borsino targato Maldini-Massara-Gazidis

MILANO – Si è conclusa ieri una delle sessioni di mercato più strane nella storia del nostro calcio, complice la pandemia di coronavirus che stiamo ancora attraversando. Il Milan ha fatto il suo mercato pur con le difficoltà economiche del caso, con un colpo che risalta in particolar modo, quello di Sandro Tonali, prelevato per una cifra vicina ai 30 milioni dal Brescia, e una cessione importante, quella di Suso, per il quale sono stati incassati circa 22 milioni di euro. Questo il borsino completo del mercato rossonero.

Acquisti:

Pierre Kalulu (Lione), titolo definitivo

Alexis Saelemaekers (Anderlecht), titolo definitivo

Simon Kjaer (Siviglia), titolo definitivo

Sandro Tonali (Brescia), prestito con diritto di riscatto

Brahim Diaz (Real Madrid), prestito secco

Ciprian Tatarusanu (Lione), titolo definitivo

Ante Rebic (Eintracht Francoforte), titolo definitivo

Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), titolo definitivo

Diogo Dalot (Manchester United), prestito secco

Cessioni:

Suso (Siviglia), titolo definitivo

Alessandro Plizzari (Reggina), prestito secco

Ricardo Rodriguez (Torino), titolo definitivo

Pepe Reina (Lazio), titolo definitivo

André Silva (Eintracht Francoforte), titolo definitivo

Tommaso Pobega (Spezia), prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Lucas Paquetà (Lione), titolo definitivo