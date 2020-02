Trevisani: “Se stasera il Milan dovesse ripetere la partita fatta al derby…”

MILANO – Intervenuto su Sky Sport 24, queste sono state le parole di Riccardo Trevisani: “Io ho visto un grande Milan al derby, che è durato 50 minuti e non 90. Ma sono convinto, per la situazione in cui è la Juventus oggi, che se il Milan dovesse ripetere la partita fatta al derby potrebbe bastare per non prendere 4 gol dalla Juve, che quest’anno 4 gol li ha fatti a fatica e saltuariamente. Il Milan nel derby per 50 minuti è stato eccezionale, ma è stata eccezionale anche l’Inter quando poi reagisce. Lì il Milan non è stato eccezionale dal punto di vista psicologico perché è stato sventrato dal gol di Brozovic”.