Torino, Mazzarri ad un passo dall’esonero

MILANO – Una settimana da incubo per il Torino. Prima la peggior sconfitta casalinga della sua storia (0-7 contro l’Atalanta), poi l’eliminazione dalla Coppa Italia (per mano del Milan 4-2) e, ieri sera, un 4-0 rimediato in casa del Lecce. Quindici reti subite nelle ultime tre partite. Un periodo a dir poco disastroso in casa granata, che sta spingendo il Presidente Cairo verso il cambio di allenatore. Walter Mazzarri, infatti, è ad un passo dall’esonero. Il suo sostituto dovrebbe essere Moreno Longo e si attende ormai soltanto l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

