MILANO – Sandro Tonali è arrivato al Milan da poco. Con lo Shamrock Rovers il minutaggio dell’ex calciatore del Brescia è incrementato e lo farà sempre di più: se con il Bologna Tonali è stato in campo 14 minuti, con il Bodo-Glimt potrebbe restare in campo per 20-25 minuti. Pioli, infatti, ha studiato un programma d’inserimento calibrato per l’inserimento della giovane mezzala che gradualmente potrebbe diventare sempre più importante negli schemi rossoneri.