Tognazzi: “Milan, necessario tenere Ibra. Donnarumma? Non va veduto per nessuna cifra”

MILANO – Gianmarco Tognazzi, attore di nota fede rossonera, ha rilasciato un’intervista a MilanNews in cui ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma: “Puntare su Ibra per la prossima stagione è doveroso. Se il Milan vuole tornare in alto, avere grandi introiti dal marketing e avere un senso di appartenenza importante, deve confermare lo svedese. Il Milan ha bisogno di icone e, in questo momento, ne ha due: Ibrahimovic e Donnarumma. Gigio è un campione unico, un fuoriclasse e una bandiera che non va venduta neanche per tutti i soldi del mondo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...