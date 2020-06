Theo tranquillizza il Milan: “Qui sto benissimo, ho deciso di rimanere”

MILANO – Il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Onda Cero, tranquillizzando i tifosi rossoneri sul suo futuro: “Dopo quella fatta all’Alavés, questa è la mia migliore stagione della mia carriera. Non è facile emergere e prendere subito il posto da titolare in club così importante. Voglio ringraziare il Milan, perché mi ha dato fiducia: Maldini ha creduto in me e qui sono veramente felice. Sono entusiasta di far parte di questa società e ho deciso di rimanere in rossonero. Ho quattro anni di contratto, qui sto benissimo. Devo continuare così, ho la testa solo ed esclusivamente al Milan. E mi piacerebbe anche giocare con la Francia”.

