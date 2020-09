Theo Hernandez: “Il mio arrivo? È il Milan! Non ho dovuto pensare molto a lungo”

MILANO – Queste le parole di Theo Hernandez: “È stato facile per me, è il club che ha vinto il secondo maggior numero di Champions League. È il Milan! Non ho dovuto pensare molto a lungo. Ho parlato con la mia famiglia e i miei agenti, ma quando ho sentito dell’interesse, ho capito istintivamente che era un ottimo posto per far avanzare la mia carriera. Anche mio nonno, quando gli ho raccontato del trasferimento al Milan, era molto contento e molto orgoglioso perché ha dei bei ricordi del Milan”.