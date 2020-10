Theo è ancora freccia, Calabria e Dalot adesso…

MILANO – Davide Calabria pareva destinato a partire, ma ha convinto Pioli con una serie di prestazioni di alto livello. Sul mercato infatti se ne è parlato molto, ma con diverse partite ben condotte, ha addirittura spostato le attenzioni del mercato rossonero dalle fasce alla zona centrale della difeesa. Dopo il lockdown infatti, è cambiato tutto. E piano piano Calabria ha conquistato critica e critici, entrando stabilmente nell’undici titolare rossonero. Ora l’arrivo di Diego Dalot potrebbe metterlo in difficoltà, ma anche alzare ancor di più la sua asticella. L’altro terzino non ha bisogno di particolari incoraggiamenti: Theo Hernandez è una certezza rossonera da tempo e sta continuando ad esserlo anche in questa stagione.

In casa rossonera si attendono intanto i rientri di alcuni difensori, su tutti Andrea Conti, lui sì con ancora difficoltà di inserimento che hanno anche fatto pensare ad una sua possibile partenza. Ed infine Diego Laxalt, terzino con buone abilità offensive richiamato lo scorso anno dal prestito al Torino.