The Telegraph – Torreira lascia l’Arsenal. Il Milan ci pensa

MILANO – Il centrocampista ex Sampdoria Lucas Torreira lascerà l’Arsenal. Il calciatore uruguaiano piace molto al club rossonero, tanto da averlo cercato con insistenza durante l’ultima estate. Secondo quanto riportato dal tabloid “The Telegraph” il club di via Aldo Rossi sarebbe favorito per l’acquisto del giocatore nonostante l’interessamento della Fiorentina.

