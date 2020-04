Teotino: “Milan, sono 5 i giocatori fondamentali da cui ripartire”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato anche di Milan e di quelli che, secondo lui, sono i punti fermi dell’attuale squadra rossonera: “Il club deve ripartire da giocatori come Romagnoli, Donnarumma, Theo Hernandez e Rafael Leao. Il portoghese non si è ancora affermato, ma il Milan ha fatto un grande investimento: se prendi un giocatore giovane spendendo tanto, poi ci devi puntare e avere pazienza. Inoltre, sarebbe da confermare anche Ante Rebic”.

