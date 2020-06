Tardelli: “Giocare alle 17.15 è un falso problema, ma ci sono tante altre incognite…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Marco Tardelli si è espresso sulla ripresa della stagione calcistica: “Tante squadre non volevano giocare, stando a quanto aveva dichiarato Spadafora tanti calciatori non volevano tornare. Il ritorno in campo non è la vittoria di nessuno. Inoltre ci sono tanti ‘ma’ attorno alla Serie B e alla Serie C. Spero soprattutto che si possa finire il campionato senza playoff o algoritmi vari”.

SULLE PARTITE ALLE 17.15 – “Non sono d’accordo con chi fa polemica, per me è un falso problema. Io ho giocato anche a luglio e agosto. Abbiamo giocato ad orari peggiori. In emergenza ci si può adattare. Per i calciatori non sarà un problema scendere in campo alle 17.15 e sicuramente a quell’ora non si giocherà nelle città più calde, come Lecce o Napoli”.

