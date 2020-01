Tapiro d’Oro a Gattuso: “Prendiamo dei gol assurdi. Ora denti stretti e lavoro”

MILANO – All’allenatore del Napoli, ed ex Milan, Gennaro Gattuso è stato consegnato il Tapiro d’Oro dal programma satirico Striscia la Notizia. Il tecnico ha parlato così del momento degli azzurri: “La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare“. L’inviato del tg satirico ha chiesto poi all’azzurro se non fosse meglio affidare la panchina a San Gennaro. Ecco la risposto di Ringhio: “Bisogna andarci in visita tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi“.