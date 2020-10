Tamponi tutti negativi per la Roma

MILANO – Roma, Napoli e Milan giovedì saranno protagoniste in Europa League, ma soprattutto giallorossi e rossoneri, lunedì sera, si affronteranno per la quinta giornata di Serie A. La squadra di Fonseca, nell’ultima settimana ha avuto due casi Covid: lunedì Diawara e sabato Calafiori. Per questo motivo la dirigenza capitolina ha scelto di stare in isolamento a Trigoria. Gli ultimi tamponi, svolti secondo protocollo UEFA, hanno dato esito negativo dando così la possibilità ai giallorossi di partire per la Berna dove affronterà lo Young Boys.