Suso: “Al Milan 5 anni complicati, spero di restare al Siviglia”

MILANO – In un’intervista concessa a ‘Diario de Sevilla’, Jesus Suso è tornato a parlare dei cinque anni trascorsi con la maglia del Milan: “Sono stati cinque anni difficili da capire per chi è all’esterno, perché ci sono stati cambi di proprietà e anche di allenatori. Io ho sempre fatto la mia parte, sono cambiati gli allenatori ma io sono stato sempre un giocatore importante. Pioli? Non ho avuto nessun problema con lui, ci siamo parlati sempre in modo chiaro. Auguro al Milan, all’allenatore e ai miei ex compagni il meglio il possibile. Futuro? Spero di restare al Siviglia, qui sto bene”.

