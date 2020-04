Stam: “Mi volevano anche Inter e Juve, ma non potevo rifiutare il Milan”

MILANO – Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Jaap Stam, ex difensore olandese del Milan, ha parlato del suo trasferimento in rossonero nel 2004: “Mi volevano anche Juventus e Inter, ma scelsi il Milan senza pensarci su due volte. Sono cresciuto con i miti di Van Basten, Gullit e Rijkaard: non potevo rifiutare. Guardavo a destra e vedevo Kakà, Inzaghi e Nesta; a sinistra c’erano Crespo, Cafu, Maldini e Gattuso. Poi Ancelotti era il numero uno”.

