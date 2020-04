Stam: “Ho nel cuore l’Italia, mi piacerebbe tornare”

MILANO – L’ex difensore rossonero Jaap Stam, oggi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW sull’esperienza vissuta da giocatore nel campionato italiano: “Ho vissuto grandi avventure, l’Italia ce l’ho nel cuore. Il Paese, il cibo, il calcio. Ricordo tutto con grande piacere. In Serie A ho vissuto esperienze davvero emozionanti, sia alla Lazio che al Milan. Mi piacerebbe ritornare, quindi per il futuro mai dire mai”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live