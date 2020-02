SportMediaset – Ecco la probabile formazione del Milan contro la Juve

MILANO – Nel servizio di SportMediaset, a firma di Claudio Raimondi, sottolinea come domani nel match di andata di semifinale di Coppa Italia l’attacco del Milan verterà ancora su Zlatan Ibrahimovic. Secondo il giornalista però Pioli non ha ancora deciso se continuare con il 4-2-3-1, come nel derby o tornare al 4-4-2. L’allenatore starebbe pensando di mettere Calhanoglu su Pjanic, ovvero sul registra avversario. Castillejo sarà titolare sulla destra, mentre sulla sinistra Rebic sembra in vantaggio su Leao. In difesa Calabria giocherà al posto di Conti, squalificato, mentre Musacchio dovrebbe affiancare Romagnoli.

