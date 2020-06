Spal, Di Biagio: “Siamo in crescita, daremo fastidio al Milan”

MILANO – Alla vigilia della sfida contro il Milan, Gigi Di Biagio, allenatore della Spal, è intervenuto in conferenza stampa: “A Napoli ho visto una squadra in crescita fisicamente. Non ho da rimproverare nulla ai ragazzi, ma devono essere più convinti e coraggiosi in fase di attacco, perché hanno le qualità fare male agli avversari. Al San Paolo abbiamo comunque dato tutto ed è stato un segnale importante. Sono convintissimo che domani vedremo una squadra viva e vogliosa, che darà un filo da torcere al Milan. Sicuramente sarà una partita molto dura, ma questo non vuol dire che non potremo fare risultato. Serviranno determinazione e cattiveria”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...