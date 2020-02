Spal, Di Biagio si presenta: “Sfida stimolante, non ho paura”

MILANO – Gigi Di Biagio, nuovo allenatore della Spal subentrato a Leonardo Semplici, è stato presentato oggi in conferenza stampa: “Negli ultimi mesi sono stato cercato da diverse squadre e ciò mi ha fatto molto piacere. La Spal è un’opportunità arrivata in maniera veloce. E’ una bella sfida, complicata e stimolante. Non mi mette paura, non ho timore, basta davvero poco per entrare nella testa dei ragazzi e a fargli cambiare atteggiamento. Non ho avuto nessun tipo di dubbio, conosco la società, le strutture, l’ambiente: non esitato a dire di sì”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live