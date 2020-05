Spadafora: “Pronto il più grande investimento mai realizzato per lo sport”

MILANO – Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, il Ministro Vincenzo Spadafora ha messo in risalto il provvedimento inserito dal Governo nel Decreto Rilancio in favore dello sport: “Un miliardo di euro per lo Sport, il più grande investimento mai realizzato. Mi sono confrontato con tutte le realtà del mondo sportivo: federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni benemerite. E soprattutto ho letto e ascoltato i consigli, le esigenze e anche le critiche di chi questo mondo lo vive quotidianamente. Abbiamo lavorato senza sosta per dare risposta a tutti, predisponendo interventi concreti per sostenere i costi delle strutture e più tutele per i lavoratori. Mai lo Stato italiano aveva investito una cifra così importante per il mondo dello sport, un settore che saprà dimostrare di essere un motore per la ripartenza sociale ed economica del Paese”.

