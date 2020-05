Sormani racconta la coppa del ’69: “Trionfo stupendo, Nereo Rocco era come un padre”

MILANO – Il 28 maggio viene giustamente ricordato per il trionfo di Manchester, nel 2003, ai calci di rigori contro la Juventus in finale di Champions League. Tuttavia, in questo giorno, il Milan ha vinto la coppa dalle grandi orecchie anche nel 1969, con Nereo Rocco in panchina, battendo l’Ajax a Madrid. Ai microfoni di Radio Sportiva ne ha parlato l’ex attaccante rossonero Angelo Sormani.

LE SUE PAROLE – “E’ stata una vittoria bellissima quella al Bernabeu. Nereo Rocco era come un padre per noi, sapeva quando doveva dare le caramelle e quando doveva essere duro. Era autodidatta, aveva imparato a fare l’allenatore da solo. Il mio gol del 3-1? L’Ajax stava provando a rimontare ma attaccando ci lasciava molti spazi. Per occasioni avute, potevamo vincere con uno scarto ancora maggiore”.

