Società e feeling ritrovato: quando in dirigenza le cose van bene

MILANO – Una buona stabilità societaria è la premessa per raggiunge obiettivi importanti ed il Milan, dopo diversi anni di incertezza a causa delle vicissitudini che si sono avvicendate dopo la fine dell’era Berlusconi, sembra aver ritrovato una certa serenità in ottica societaria.

Maldini e Gazidis su tutti infatti hanno trovato un feeling che per un certo periodo della scorsa stagione era parso in seria difficoltà e questa situazione non può che giovare a tutta la squadra rossonera. Anche sul mercato poi, i due dirigenti principe si sono mossi bene con acquisti sempre giovani e mirati, pur non potendo avere a disposizione un budget particolarmente elevato.