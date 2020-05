Sky Sport – Ibrahimovic subito in campo a Milanello

MILANO – Chi ha tempo non perda tempo. E Zlatan Ibrahimovic non ne perde affatto. Rientrato ieri sera dalla Svezia, l’attaccante classe ’81 si è recato immediatamente nel centro sportivo di Milanello, dove trascorrerà due settimane di quarantena obbligatoria. Tuttavia, Zlatan ha colto l’occasione per ricominciare subito ad allenarsi. Stando infatti a ciò che riferisce Sky Sport, lo svedese si sta allenando questo pomeriggio, da solo, in uno dei campi del centro sportivo rossonero per mantenersi in forma.

