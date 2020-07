Sky: Milan-Ibrahimovic, c’è la volontà di continuare insieme

MILANO – E’ entrata nel vivo la trattativa fra il Milan, Zlatan Ibrahimovic e il suo procuratore Mino Raiola per rinnovare di un anno il contratto. I rapporti con Gazidis sono tutt’altro che buoni, ma il mancato arrivo di Rangnick e la conferma di Pioli hanno rimescolato le carte. Oltre al tecnico emiliano, infatti, potrebbero restare anche Massara e Maldini, i quali stanno portando avanti i contatti con Ibra per convincerlo a restare. Stando a ciò che riferisce Sky Sport, c’è la volontà di proseguire insieme. Tuttavia lo svedese chiede circa 6 milioni di ingaggio, mentre i dirigenti rossoneri sperano di trovare un accordo per una cifra più bassa.

