Shevchenko: “Sempre grato a Milano e all’Italia. Che emozione il Pallone d’Oro…”

MILANO – In un’intervista pubblicata dal profilo Twitter ufficiale del Milan, Andriy Shevchenko, leggenda rossonera, ha ricordato lo Scudetto vinto nella stagione 2003/2004: “Fu un grande duello con la Roma. Fu decisiva la vittoria per 2-1 in casa loro: da lì iniziò un periodo di circa due mesi in cui guadagnammo una decina di punti. Poi conservammo il vantaggio fino alla fine e celebrammo una splendida festa Scudetto a San Siro. Alla fine dell’anno arrivò anche il Pallone d’Oro. Lo inseguivo da tanto tempo e penso di essermelo meritato. Provai una fortissima emozione nel sollevarlo nel nostro stadio, davanti a tutto quel pubblico. Sarò sempre grato a Milano e all’Italia”.

