Shevchenko, messaggio sui social per Pirlo, Inzaghi e Nesta

MILANO – La leggenda rossonera Andriy Shevchenko, tramite il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un’immagine che lo ritrae assieme ad Andrea Pirlo, Sandro Nesta e Pippo Inzaghi, suoi ex compagni di squadra al Milan. L’ucraino ha voluto così fare il proprio in bocca al lupo a Pirlo e Nesta: il primo è diventato il nuovo allenatore della Juventus, il secondo disputerà questa sera i play off di Serie B alla guida del Frosinone. Inoltre, Sheva ha rivolto i propri auguri di buon compleanno ad Inzaghi, che oggi spegne 47 candeline.

IL MESSAGGIO – “Buona fortuna Andrea per la tua prima nuova avventura. Buon compleanno Pippo, puoi festeggiare al meglio dopo la tua grande stagione. E infine, buona fortuna Sandro per i play off di stasera”.