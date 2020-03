Shevchenko: “Forza Italia, ce la faremo tutti insieme”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andriy Shevchenko, leggenda del Milan e attuale commissario tecnico dell’Ucraina, ha parlato di come stia trascorrendo questo periodo di quarantena: “Sono a Londra e sono chiuso in casa già da quasi dieci giorni. Viviamo questo momento difficile con la speranza che le cose migliorino in fretta. L’unica soluzione è rispettare le regole del Governo, stando a casa e dando la possibilità ai medici di fare il loro lavoro. Tutti i medici del mondo stanno facendo un grandissimo lavoro, compresi ovviamente infermieri e volontari. Loro sono veramente gli eroi del nostro tempo. Voglio salutare tutti gli italiani, sono sempre vicino a voi. Ce la facciamo tutti insieme”.

