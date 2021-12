Calciomercato Monza – Schira non ha dubbi: “Contatti già avviati”

Dopo lo show messo in campo dai ragazzi di Stroppa contro la ex capolista Brescia, si torna a parlare di calciomercato

Redazione Il Milanista

Ultime notizie — E' un Monza da sogno quello che espugna senza appello il Rigamonti. Un due a zero firmato Gytkjaer e Machin, che mettono a segno una rete per tempo.

In virtù di questa grande prova, i ragazzi di stroppa agguantano il Benevento al quarto posto e sognano la promozione diretta in Serie A. Aumentano i rimpianti per un inizio di stagione non all'altezza, altrimenti ora si sarebbe potuti essere ancora più sù.

Ma bisogna guardare avanti. Ad attendere i biancorossi nel prossimo turno ci sarà il Frosinone di Fabio Grosso, in piena corsa per la zona playoff. Nel frattempo il mercato si accende, sia in vista di gennaio che della prossima estate. La notizia più interessante delle ultime ore la rivela Nicolò Schira<<<

Uno entra uno esce — Il noto esperto di mercato, sul proprio sito ha svelato la nuova idea dell'ad del Monza Adriano Galliani. Si tratta del difensore centrale Edoardo Goldaniga, che ha il contratto in scadenza col Sassuolo il prossimo giugno. Contatti già avviati con l'entourage del calciatore classe '93.

Con la Serie A in tasca, ovviamente, la trattativa sarebbe più semplice da sbloccare. Da capire, inoltre, se si vorrà tentare un assalto già nella finestra invernale, pagando un piccolo indennizzo al club emiliano o aspettare giugno per prenderlo a zero. C'è un'altra notizia indirettamente collegata a questa, che potrebbe far propendere la società di Berlusconi per l'acquisto anticipato.

Come riporta Sportal.it, infatti, il difensore Giuseppe Bellusci potrebbe raggiungere Cristian Brocchi al Vicenza nella sessioni di gennaio. L'ex Palermo non ha ingranato in Brianza e sarebbe sostituito, appunto, da Goldaniga. Ma le notizie di mercato sul Monza non finiscono qui!Capolavoro di Galliani, praticamente già chiuso un colpo da Serie A<<<